Bir iPhone X ekranının maliyeti ne kadar olacak?

Bir iPhone X satın almayı planlıyorsanız, belki de önce 5.8 inç Super Retina ekranının onarılmasının pahalı bir mesele olacağını bilmeniz gerekiyor. Tabii ki, yeni akıllı telefonun fiyatı 999 $ (64 GB) veya 1.149 $ (256 GB) ile çok pahalı. Türkiye'de 6.099 TL'ye satılacak telefonun tamirinin ucuz olmasını beklemeyin.

Apple'a göre, tek bir iPhone X ekranının onarımı 279 dolar, diğer hasar onarımları ise 549 dolara kullanıcılara mal olacak. Açıkça söylemek gerekirse, bunlar ekranın ücreti ve Apple'ın standart 1 yıllık garantisinin kapsamadığı genel zararlardır. Apple'ın bununla ilgili söyledikleri tam olarak şöyle:

Ekran tamir fiyatları aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

- Kazara hasar veya hatalı kullanım nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekiyor. Kazara meydana gelen hasarlar Apple'ın garanti kapsamına girmez

- iPhone ekranınız hala garanti kapsamında iken kırılmış ve AppleCare + kapsama alanınız yok

- Ekranınızın çalışmasının durması iPhone'unuz Apple garantisi, tüketici yasaları veya AppleCare + kapsamıyor

- iPhone'unuz ekranla sınırlı olmayan ek hasar varsa, "Diğer Hasar" ücretlerine bakın.

Diğer iPhone modellerinin (iPhone 8 ve 8 Plus da dahil olmak üzere) onarım fiyatlarına kıyasla, yeni iPhone X'in fiyatları açıkçası önemli derecede yüksektir.

iPhone X için 199 USD'ye mal olan Apple Care+'ya abone olursanız, bu garantiyi iki yıla çıkararak yüksek onarım ücretlerinden kaçınabilirsiniz. Apple Care+ kapsamında, iPhone X'in ekranını 29 dolara (2 tamir ile sınırlı olarak) onarabilirsiniz, diğer hasar onarımları ise 99 dolara mal olur.