Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta şehir Kuracak!

Muhammed bin Zayed ve Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, uzay keşiflerinde bulunmak istediklerini açıkladılar. İlk amaç Mars'ta şehir kurmak. Son yıllarda Mars güneş sistemimizdeki en popüler şey haline geldi ve görünüşe göre, mümkün olan en kısa sürede Mars'a gidişler başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, ülkenin Mars'ta minyatür bir şehir ve insan topluluğu inşa etmek istediğini açıkladı. Al Maktoum, Harika şeyler arzuluyoruz. Bu nedenle kardeşim Muhammed bin Zayed ile bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin insanları Mars'a göndermek için yapılan küresel çabaya katılacağına karar verdik. dedi. Proje, Mars 2117 olarak adlandırıldı.

Şeyh Maktoum, Mars 2117 projesi için Bilime duyulan tutku ve insanlık bilgisinin ilerletilmesi için ektiğimiz bir tohum. dedi. Şeyh Maktoum planın nasıl şekilleneceği hakkında açıklamada bulunmadı. CNBC'den Arjun Kharpal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 600.000 kişilik Chicago büyüklüğünde bir şehir öngördüğünü bildirdi. Şuanlık sadece Amerika Birleşik Devletleri Mars'a bir uzay aracı yollayabildi. Rusya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın denemeleri başarısız oldu.