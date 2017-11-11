Bitcoin devri bitiyor mu?

Bitcoin‘in yerini almayı amaçladıklarını söyleyen ve Ağustos ayında duyurulan Bitcoin Cash‘in geliştiricileri, hergün artan kullanıcılarıyla gümbür gümbür geliyor. Bitcoin‘deki keskin düşüşün doğrudan ve en büyük nedeni olarak kabul edilen Bitcoin Cash, Bitcoin‘in aksine gerçekten ciddi bir yükseliş çizgisi yakalamış durumda.

Neredeyse 4 kat yükselen Bitcoin Cash 1400 dolara kadar hızlı bir şekilde yükseldi. Bitcoin'se 1000 dolar‘dan daha yüksek bir düşüşle tabiri caizse Bitcoin Cash‘i alevlendirdi. Bu durumu gören kullanıcıların da Bitcoin Cash‘e güvenmesiyle birlikte Bitcoin Cash‘in büyük bir hızla daha da yükselmesi ve başarısıyla Bitcoin'i katlaması bekleniyor.

Bakalım önümüzdeki günler Bitcoin hakkında bize neler gösterecek ve Bitcoin Cash gerçekten Bitcoin'i bitirebilecek mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz.