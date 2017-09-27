Bitcoin hakkında merak ettiğiniz her şey!

Dijital para dendiğinde akla ilk gelen marka Bitcoin’le ilgili merak ettiğinizi düşündüğümüz bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Soru - cevap olarak ilerleyeceğimiz Bitcoin haberimize çok oyalanmadan başlayalım.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, merkezi bulunmayan dijital para birimi. Yükselişleri ve düşüşleri keskin olsa da, gelecekte Bitcoin’den ciddi kar marjı elde edilebileceği söyleniyor.

Bitcoin nereden satın alınmalıdır?

Bitit ve cex’ten kredi kartıyla satın alabilirsiniz.

Bitcoin’i en iyi hangi borsada kullanabilirim?

En güvenilir borsa olarak bittrex gösteriliyor.

Bitcoin işlemlerinde vergi ödeniyor mu?

Hayır.

Bitcoin yasal mı?

Ülkemiz Bitcoin hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı yani nötr denebilir.

Bitcoin’le ilgili en detaylı bilgilere hangi kaynaktan ulaşırım?

Bitcointalk üzerinden Türkçe olarak eklenmiş kaynaklarda istediğiniz hemen her bilgiyi bulabilirsiniz.