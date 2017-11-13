Bitcoin zengininden önemli açıklamalar!

Draper Fisher Jurvetson’ın kurucusu Tim Draper, dijital para kavramını ilk duyduğunda 2009’da Lizbon’da düzenlenen bir teknoloji konferansındaydı. Draper’ın tanıştıktan kısa bir sonra aşık olduğu bu para Bitcoin’di. 2014’te Japon kripto para borsası Mt. Gox’un hacklenmesiyle 40 bin bitcoinini kaybeden Draper, bu skandalın dijital paranın sonunu getireceğinden neredeyse emindi. Ancak o dönemde değeri yalnızca %10 düşen Bitcoin, Draper’ın tahminlerinin aksine sıfırlanmamıştı. Draper, tüm parasını çaldırdıktan birkaç ay sonra, U.S. Marshals Service’in açık artırmasında 30 bin Bitcoin aldığında, değeri 600 dolardı.

Bitcoin şimdi 8 bin doları zorlarken, üç yıl önce yaptığı 18 milyon dolarlık yatırım da %1083 sıçramanın ardından 213 milyon dolara ulaşmış durumda. Hâliyle Draper da dünyanın kasıp kavuran bu teknolojinin en büyük savunucusu. Draper’a göre Bitcoin, Internet icadından bu yana en büyük teknoloji. Dünyanın dört bir yanından 60 bin teknoloji meraklısını bir araya getiren WebSummit’te bir yandan doğal felaketlerin kayıplarını en aza indirecek ilk kripto para Uniti tanıtılırken, diğer yandan dijital para piyasasının çok hızlı büyüdüğü endişeleri tartışılıyordu.

Bu etkinliğe katılan Draper, Dijital para hareketinin, 90’ların sonundaki internet girişimciliği balonu gibi paylayıp patlamayacağı sorulduğunda kafasını iki yana salladı ve İnsanlar her zaman bir sorun olduğunu söyleyecekler. Bu genellikle tam tersinin çıkacağı anlamına gelir. dedi. Herhangi bir otoritenin denetlememsinin risk oluşturduğu düşüncesine ise Draper, Büyük riskler aldım. Zamanımın yüzde 60’ında para kaybettim. Yatırımcılar dersine iyi çalışmalı ve yatırımlarının yasallığını araştırmalı. şeklinde yanıt verdi.