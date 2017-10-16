Black Panther filminin beklenen fragmanı yayınlandı!

Black Panther için yeni fragman bugün yayınlandı. Bu kez Black Panther’in kendi ülkesi olan Wakanda’ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Captain America: Civil War’da babasının ölümüne şahit olduğumuz Black Panther’i şimdi çok daha farklı bir macera bekliyor. Babasının intikamını almak için çabalayan T’Challa ülkesi olan Wakanda‘ya geri dönüyor.

Babasının ölmesiyle Wakanda yeni kralını karşılamaya hazırlanıyor ancak bu zorlu süreçte bir de tehlike baş gösteriyor. Bu Afrika ülkesi gelişmiş teknolojisini bir sır olarak saklamayı başarıyor. Fakat ortaya çıkan bu düşman Black Panther’in sınırlarını zorluyor. Bu tehlike Wakanda halkının yanı sıra dünyayı da etkileyecek gibi görünüyor.

Black Panther rolüyle Chadwick Boseman bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Ona Michael B. Jordan, Everett Ross, Andy Sarkis, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett gibi ünlü isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Ryan Coogler‘ın yazıp yönettiği Black Panther ülkemizde 16 Şubat‘ta vizyona girecek. Filmin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.