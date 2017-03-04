BlackBerry, telefon pazarından çekildi!

Yeni telefonların tanıtıldığı MWC 17 etkinliğinde BlackBerry de sahne almıştı. Yeni telefonlarını görücüye çıkaran BlackBerry, etkinlik bitimi sonrası açıkladığı karar ile sevenlerini şoke etti. BlackBerry, açıklamalarında artık telefon üretmeyeceğini dile getirdi. Bu açıklamadan sonra, BlackBerry imzalı yeni telefonları hangi firmanın üreteceği merak konusu oldu.

Çin menşeli firma olan TCL, BlackBerry'nin lisans haklarını alarak BlackBerry imzalı telefonların üretimini devam ettirecek. Pazar payı %0'ın altında olan ve zor günler geçiren BlackBerry, telefon üretimini durdurduktan sonra kendini yazılıma adayacak.

BlackBerry'nin ilerleyen süreçte mobil cihazlar için uygulama, yazılım geliştireceği ve güvenlik platformlarına yöneleceği söyleniyor. Yani bu süreçte BlackBerry imzalı telefon satın alanlar yazılım ve güncelleme konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacak.

BlackBerry'nin elindeki stokları tükettikten sonra tamamen telefon pazarından çekildiğini açıklaması bekleniyor. Bir zamanlar Nokia ile yarışan ve hatta bir dönem Nokia'nın önüne geçmeyi başaran BlackBerry'nin geldiği nokta çok vahim. Bu durum için; Android'e geçmeyen veya çok geç geçen, kendi işletim sistemlerinde kalmaya inat eden her firmanın hazin sonu diyebiliriz.