BlackBerry Aurora resmen tanıtıldı

BlackBerry, akıllı telefonu BlackBerry Aurora'yı resmen duyurdu. Aurora, Endonezya'da üretilmek üzere tasarlanmış ilk BlackBerry telefonu değil ancak, dünyada çift SIM işlevselliği ile donatılmış ilk BlackBerry cihazı.

Özelliklere gelince BlackBerry Aurora, Snapdragon 425 yonga seti ile güçlendirilmiş ve 5.5 inç 720p dokunmatik ekran. 4GB RAM, 32GB dahili bellek ile birlikte geliyor. Kamera kısmında 13 MP'lik bir arka kamera ve 8 MP'lik ön kamera bulunuyor. Ayrıca telefonda 3.000mAh pil mevcut.

152x76.8x8.5mm ölçülerinde ve 178g ağırlığındaki BlackBerryAurora, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çalışıyor ve siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri ile geliyor. 3.499.000 IDR fiyat etiketi (yaklaşık 260 $) ile satışa sunulacak olan telefon, şu anda "Endonezya'daki çeşitli online e-ticaret sitelerinde ön sipariş için hazırlanıyor. Ön sipariş süresi 12 Mart'ta bitiyor.