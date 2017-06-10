BlackBerry KeyOne işkence testi (Video)

BlackBerry KeyOne kısa bir süre önce ABD'de piyasaya çıktı ve artık telefonun dayanıklılığı açısından test edilmiş bir video var.

JerryRigEverything'den bir sürü işkence testi videosu gördük ve şimdi de BlackBerry KeyOne'un dayanıklılık testini yayınladı.

Telefon, 1620 x 1080 piksel çözünürlükte ve ekranın altında tam bir QWERTY klavye olan 4,5 inç ekran ile birlikte geliyor.

BlackBErry KeyOne, Qualcomm Snapdragon 635 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. Ayrıca 12 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile geliyor.