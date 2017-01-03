BBOS ile umduğunu bulamayan BlackBerry geçtiğimiz yıl Android işletim sistemine geçiş yapmıştı. Android'e geçiş yapmasına rağmen kendine has hatlarını yeni telefonlarında da koruyan BlackBerry, şimdi de karşımıza kendi felsefesine göre yorumladığı Mercury isimli telefon ile çıkacak.

QWERTY klavyeli BlackBerry Mercury, CES 2017 etkinliğinde tanıtılacak. Ancak bu tanıtım öncesi BlackBerry Mercury için ilk video yayınlandı. TCL Communications Genel Müdürü ve Genel Müdürü Steve Cistulli, BlackBerry Mercury modelinin tasarımını gözler önüne seren dört saniyelik bir video paylaştı.

BlackBerry Mercury özellikleri nasıl olacak?

BlackBerry Mercury'nin Snapdragon 625 yonga seti, Adreno 506 GPU, 4.5 inç büyüklüğünde ekran, QWERTY klavye, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama birimi, 3.400 mAh kapasiteli batarya ve parmak izi okuyucusu özellikleri ile gelmesi bekleniyor.

Orta segment kullanıcılarına hitap edecek olan BlackBerry Mercury, bu segmentte başarılı olmak istiyorsa diğer BB modellerinde yaptığı yüksek fiyat uygulama hatasını tekrar etmemesi gerekiyor. Bakalım BlackBerry Mercury'nin fiyatı ne kadar olacak?