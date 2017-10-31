BlackBerry Motion durdurulamaz! (Video)

Toza ve suya dayanıklı ilk BlackBerry telefonu olarak ekim ayı başında açıklanan dokunmatik BlackBerry Motion, şu anda piyasada mevcut değil. Ancak BlackBerry Mobile, özelliklerini sergileyen promosyon videolarını yayınlamaya devam ediyor.

Aşağıda izleyebileceğiniz en yeni BlackBerry Motion promosyon videosu, akıllı telefonu "durdurulamaz" ve "gerçek dünyada yaşamak için yapılmış" olarak sunuyor. Bunun nedeni, toz ve suya dayanıklılığının yanı sıra, telefonun sağlam bir alüminyum çerçeve ve tek bir şarjla 32 saati aşan bir süreyle 4000 bataryanın yanısıra, "güçlü çizilmeye karşı" ekran (5.5 inçlik bir panel, 1080 x 1920 piksel) sunuyor olmasıdır. Ayrıca, Motion, (Fotoğrafları ve belgeleri gizli tutmanıza yardımcı olan) Dolap Modu da dahil olmak üzere BlackBerry'ye özgü çeşitli güvenlik özellikleri ile birlikte geliyor.

BlackBerry Motion, Qualcomm'un orta menzilli Snapdragon 625 işlemcisi tarafından desteklendiği için üst düzey bir telefon olarak nitelendirilemez, ancak bu yüzden, yaklaşık 400 $'lık fiyatına göre oldukça hoş görünüyor.