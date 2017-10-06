BlackBerry'nin yeni gözdesi Motion görüntülendi!

Android'e geçtikten sonra yükselen bir grafik çizen ancak bu yükselişini çok kısa süre sürdürebilen BlackBerry, uzun bir süredir yeni telefon duyurmuyordu. Battı batacak denilen BlackBerry, bugün karşımıza yeni Android telefon haberi ile çıktı.

BlackBerry'nin yeni bir telefon duyurması bekleniyordu. Ancak bu telefonun QWERTY klavyeli olacağı söyleniyordu. Bugün gelen sızıntılar ise BlackBerry Motion'ın tamamen dokunmatik ekran ile geleceğini gözler önüne seriyor. Sızıntı devi @evleaks tarafından paylaşılan görselde açık ve net bir şekilde görünen BlackBerry Motion, beklenen gibi firmanın amiral gemisi olmayacak.

BlackBerry Motion; 1080P çözünürlüğünde ekrana, orta segment Qualcomm Snapdragon yonga setine ve 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak. 2017 yılı bitmeden tanıtılması beklenen BlackBerry Motion, fiyatını uygun tutarak Android tutkunları cezbetmek istiyor. Bakalım BlackBerry, aradığı kanı BlackBerry Motion ile bulabilecek mi?