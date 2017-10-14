BlackBerry Motion'un ilk tanıtım videosu yayınlandı!

Resmi olarak geçen Pazar açıklanan BlackBerry Motion, bugüne kadarki en ilginç BlackBerry markalı akıllı telefonlardan biri. Su direnci özelliği bir BlackBerry telefonda ilk ve çok cömert 4000 mAh pil ile geliyor.

Motion Ortadoğu'da ön sipariş için zaten mevcut ancak, Batı pazarlarına henüz dönüş yapmadı. Bu gerçekleşene kadar, telefonu sergileyen ilk promosyon videosunu kontrol etmek isteyebilirsiniz. Aşağıda izleyebileceğiniz video oldukça kısa ancak, arka ve ön dahil olmak üzere her iki taraftan yeni akıllı telefona güzel ve net bir görünüm sunuyor.

BlackBerry Motion, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ve 4 GB RAM sayesinde tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Telefon 5.5 inç 1080p ekrana sahip ve parmak izi tarayıcı, Locker Modu (özel fotoğraflar ve belgeler için), özelleştirilebilir Akıllı Kolay Kullanım Anahtarı, standart 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası gibi özellikleri de sunuyor.

BlackBerry Motion, Android 7 Nougat ile kutudan çıkarıyor ancak, Android 8 Oreo'ya güncellenecektir (ancak bu, 2017 sonundan önce gerçekleşmeyebilir).