BlackBerry'nin karbon fiberli telefonu Kryton göründü!

Geliştirmeye kapalı olan ve geliştiricilerin ilgisini çekmeyen BBOS'tan vazgeçen BlackBerry, geçtiğimiz yıl Android'e geçiş yapmıştı. Android ile Nokia gibi küllerinden yeniden doğmaya çalışan BlackBerry, bu süreçte pek başarılı olamamıştı.

Bir döneme QWERTY klavyeli telefonları ile özellikle liseli gençlerin hayali olan BlackBerry, karbon fiber kaplamlı telefonu olan Kryton'u duyurmak için kolları sıvadı.

BlackBerry Kryton özellikleri nasıl olacak?

Android işletim sistemi ile çalışacak olan Kryton, eski BlackBerry telefonlarının klas hatlarını taşıyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 645 veya 626 yonga setinden alması beklenen Kryton, 4 GB RAM ile gelecek. Full HD ekranı ve 4.000 mAh kapasiteli bataryası ile orta segmentte yer alacak olan Kryton, karbon fiber gövde tasarımı ile oldukça dayanıklı olacak.

2017'nin sonunda tanıtılması beklenen BlackBerry Kryon, 2018 yılında telefon pazarında boy gösterecek. Bakalım BlackBerry, özünü koruyan tasarımı ile bu sefer başarılı olabilecek mi?