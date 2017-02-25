BlackBerry'nin yeni Androidli akıllı telefonu KeyOne tanıtıldı

Aylardır sızıntılara konu olan BlackBerry’nin Mercury kod adlı klavyeli akıllı telefonu resmen ilan edildi. BlackBerry KEYone adlı akıllı telefon, tam bir QWERTY klavyeye ve bir BlackBerry'deki en büyük bataryaya sahip en yeni ve en güçlü model. Bu yeni BlackBerry akıllı telefon hakkındaki ilginç detay ise telefonun BlackBerry’nin lisans ortağı TCL tarafından yapılmasına rağmen satış ve dağıtımını ele almayacağı oldu.
BlackBerry KEYone’un özellikleri aşağıdaki gibi:
|BlackBerry
KEYone
|Platform
|Android 7.1 Nougat
|Boyutlar
|149.3 x 72.5 x 9.4 mm
180 g ağırlık
|Ekran
|4,5 inç çizilmeye dayanıklı IPS LCD
1620 x 1080p çözünürlük
3:2 en-boy oranı
|Sistem çipi, RAM
|Qualcomm Snapdragon 625
3 GB RAM
|Kameralar
|12MP arka, Sony IMX378 sensör, 4K video, f / 2.0
8MP ön kamera
|Depolama
|32 GB + microSD
|Pil
|3,505 mAh (çıkarılabilir değil)
Hızlı Şarj 3,0
|Özel özellikler
|Tam QWERTY klavye
BlackBerry KEYone dünya çapında piyasaya sunulacak, ancak çıkış tarihi pazarlara göre farklılık gösterecek. Bilinen nokta, telefonun Nisan ayından itibaren kullanıma sunulacak olması. KEYone fiyatı Apple'ın iPhone'larının ve Samsung Galaxy'lerin hemen altında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde: 550 $
Avrupa'da: 600 €
İngiltere’de 500 £
Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.
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