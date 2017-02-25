BlackBerry'nin yeni Androidli akıllı telefonu KeyOne tanıtıldı

Aylardır sızıntılara konu olan BlackBerry’nin Mercury kod adlı klavyeli akıllı telefonu resmen ilan edildi. BlackBerry KEYone adlı akıllı telefon, tam bir QWERTY klavyeye ve bir BlackBerry'deki en büyük bataryaya sahip en yeni ve en güçlü model. Bu yeni BlackBerry akıllı telefon hakkındaki ilginç detay ise telefonun BlackBerry’nin lisans ortağı TCL tarafından yapılmasına rağmen satış ve dağıtımını ele almayacağı oldu.

BlackBerry KEYone’un özellikleri aşağıdaki gibi: