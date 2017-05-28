BMW'nin yeni aracı kesinlikle muhteşem!

BMW, son derece fütüristik ve biraz deli olan sayısız konsept aracını ortaya koyarak, bir süre için hareketliliğin geleceği konusundaki vizyonunu gösteriyor. Şirketin BMW Motorrad Concept Link adı verilen en yeni buluşu, tamamen elektrikli iki tekerlekli bir araç.

BMW'nin motosiklet ya da scooter olarak etiketlemeyi reddettiği Concept Link, koyu turuncu aksan ve kesinlikle agresif bir duruşla şık ve köşeli tasarıma sahip ama aracı benzersiz yapan şey bu değil. Adından da anlaşılacağı gibi, Concept Link, binicisinin takvimiyle senkronize olarak elde ettiği biniciyle olan bağlantısıyla ilgili. Bu bilgiyi kullanarak, bisiklet hedefe giden yolu planlayabilir ve daha hızlı veya yavaş gitmesi biniciye kalmış.

Basitlik adına, bisiklet üzerinde geleneksel bir ekran paneli bulunmamakta ve tüm hayati bilgiler direk olarak ön camın içine girmektedir ve bu da bir uyarı ekranı işlevi görür. Gidonun altındaki ikinci bir ekran, ek bilgi aktarıyor ve BMW'ye göre "dış dünya ile etkileşime girmenin ve diğer araçlarla iletişim kurmanın çok sayıda yolunu" içermektedir.

BMW ayrıca, bisikletin hem korumalı hem de araç içi özellikleri elle kontrol edebilen, örneğin eşya gözünün açılması ve kapanmasına izin veren dokunmaya karşı hassas bir ceketle veya binicinin akıllı saatine bağlanacak şekilde tasarlandığını açıkladı.