Boldon James, StarLink ile Afrika ve Türkiye’deki Varlığını Güçlendiriyor

Dünya çapında lider veri sınıflandırma ve güvenli mesajlaşma çözümleri sunan Boldon James, bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Afrika’yı kapsayacak şekilde yeni bir Katma Değerli Distribütör atamasının yapıldığını duyurdu.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’da BT güvenlik çözümleri anlamında en geniş katma değerli distribütör olarak tanınan StarLink, en iyi güvenlik tedarikçilerinden oluşan portföyüne Boldon James Classifier’ı da ekliyor. Bu son gelişme, StarLink’in Türkiye ve Afrika’daki kapsamlı iş ortağı ve müşteri tabanının artık Boldon James’in pazar lideri Classifier veri sınıflandırma ürün gamına erişiminin olacağı anlamına geliyor.

11 ülkede faaliyetlerini sürdüren StarLink, 2.200’den fazla kurum ve kuruluşun “Güvenilir Güvenlik Danışmanı” olarak tanınıyor ve müşterilerinin kilit risklerini tespit etmelerine ve hem uygunluk hem de gelecek nesil tehditlerine karşı koruma anlamında mevcut BT güvenlik açıklarını gidermelerine yardımcı oluyor.

Boldon James Classifier, görsel ve metadata sınıflandırma şeklinde kullanıcıların oluşturduğu ve kullandığı verilere bir değer atamasına olanak sunuyor. Bu sayede Classifier hassas verilerin yanlışlıkla dağıtılmasını engellerken bütün kurum çapında güvenlik politikalarını ve en iyi uygulamaları devreye sokuyor. Pazarı derinlemesine inceleyen StarLink, pazardaki diğer tedarikçilerin ürünlerini kıyaslayarak ürünümüzün üstünlüğe ve hem teknik hem de müşteri desteği konusundaki artılarına bakarak Boldon James’i münhasır veri sınıflandırma tedarikçisi olarak seçti. StarLink’le yapılan bu yeni iş birliği Boldon James markasının ve Classifier ürününün bölgede daha geniş kitlelere erişmesine katkı sağlayacak.

StarLink Genel Müdürü Nidal Othman’ın konuyla ilgili yorumu şu şekilde: “Türkiye ve Afrika’da münhasır veri sınıflandırma tedarikçisi olarak Boldon James ile iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. Hem ürün hem de teknik ve müşteri desteğinin mükemmelliği göz önünden bulundurulduğunda ürünleri pazardaki diğer ürünlere kıyasla hemen kendisini belli ediyor. Dolayısıyla bu ürünleri kendi ağımız içerisinde sunuyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Boldon James Genel Müdürü Martin Sugden ise yaptığı açıklamada “Büyüyen Orta Doğu, Türkiye ve Afrika pazarlarında işletmelerin veri güvenliği konusunda küresel çaptaki en iyi uygulamaları benimsemeleri hayati önem taşıyor. Boldon James Classifier, hassas verileri korumanın basit ve düşük maliyetli bir yöntemi ve kurumları korumak için türünün en iyi güvenlik ve veri yönetimi aracıyla bir arada çalışıyor. StarLink’in Boldon James’i münhasır veri sınıflandırma tedarikçisi olarak seçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede bölgede farkındalığı artırma konusunda büyük bir avantajımız olacak. Bu iş birliği Boldon James için bir diğer heyecan verici stratejik ortaklık imkanı ve META bölgesindeki müşteri ve kanal ortaklarımızı destekleme taahhüdümüzü de ortaya koyan bir gelişme.”