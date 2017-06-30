Bosch, motosiklet kazalarını engelleyecek!

Motosiklet sürücüleri, bir kaza durumunda otomobil sürücülerine oranla 18 kat daha fazla ölüm riski taşıyarak, en riskli karayolu kullanıcıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, sadece Almanya'da yaklaşık 30.000 motosiklet kazası oldu ve bu kazalardan yaklaşık 600'ü ölümle sonuçlandı. Bunun ana nedenlerinden biri, motosiklet sürücülerinin hem kavşaklarda hem de geçiş sırasında karayolu trafiğinde genellikle gözden kaçırılması.

Bosch’un geliştirdiği sistem şu şekilde çalışıyor: Saniyenin onda biri kadar bir sürede, birkaç yüz metre çapındaki araçlar, araç türleri, hız, pozisyon ve seyahat yönü hakkında bilgi alışverişi yapıyor. Sürücüler veya araçlarının sensörleri bir motosikleti görmeden çok önce bu teknoloji, daha defansif bir sürüş stratejisi benimsemelerini sağlayarak otomobil sürücülerini bir motosikletin yaklaştığı konusunda bilgilendiriyor.

Örneğin; birden fazla şeritli yolda bir motosiklet bir otomobile yaklaştığında, otomobilin kör noktasına girdiğinde veya otomobili geçmek için şerit değiştirdiğinde tipik tehlikeli durumlar meydana gelebiliyor. Sistem tehlikeli bir durum potansiyeli tespit ettiğinde, alarm çalarak ve gösterge tablosunda bir uyarı bildiriminde bulunarak motosiklet sürücüsünü veya otomobil sürücüsünü uyarıyor. Bu şekilde, tüm karayolu kullanıcıları, kazaları önlemeye aktif bir şekilde yardımcı olan temel bilgileri alabiliyor.

Motosikletler ve otomobiller arasında veri alışverişinin dayanağı olarak herkese açık WLAN standardı (ITS G5) kullanılıyor. Verici ve alıcı arasında sadece birkaç milisaniyelik iletim süresi, karayolu kullanıcılarının trafik durumuyla ilgili önemli bilgiler üretebileceği ve iletebileceği anlamına geliyor. Park etmiş veya rölantide çalışan araçlar da çevrelerindeki alıcılara veri iletiyor.

Daha uzaktaki motosiklet sürücülerinin ve otomobil sürücülerinin gerekli bilgileri güvenilir bir şekilde alabilmesini sağlamak için teknoloji, bilgileri otomatik olarak bir araçtan diğer araca ileten çoklu sekme (multi-hopping) kullanıyor. Bu nedenle kritik durumlarda tüm karayolu kullanıcıları neler olduğunu biliyor ve öncesinde uygun tedbiri alabiliyor.