Boston Dynamics'ten yeni robot!

2013'te Google tarafından satın alındıktan sonra iki ve dört bacaklı robotları ile herkesin beğenisini toplayan ve bir çok kişinin dört gözle yeni robotlarını beklediği Boston Dynamics, yeni robotu bu sefer diğerlerinden oldukça farklı görünüyor.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Marc Raibert’in yatırımcılara yaptığı sunumda tanıttığı Handle olarak adlandırılan yeni robot, sahip olduğu tekerlekler sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor, kendi etrafında dönebiliyor, engellerden hiç sorun yaşamadan zıplayarak geçebiliyor, kolaylıkla eğilebiliyor veya aniden durabiliyor.