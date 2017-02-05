2013'te Google tarafından satın alındıktan sonra iki ve dört bacaklı robotları ile herkesin beğenisini toplayan ve bir çok kişinin dört gözle yeni robotlarını beklediği Boston Dynamics, yeni robotu bu sefer diğerlerinden oldukça farklı görünüyor.
Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Marc Raibert’in yatırımcılara yaptığı sunumda tanıttığı Handle olarak adlandırılan yeni robot, sahip olduğu tekerlekler sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor, kendi etrafında dönebiliyor, engellerden hiç sorun yaşamadan zıplayarak geçebiliyor, kolaylıkla eğilebiliyor veya aniden durabiliyor.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
BENZER HABERLER
- Boston Dynamics'ten yeni robot!
- Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuruyor!
- Mars'la ilgili bir sır daha aydınlandı!
- İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak
- Uykusuzluğun neden olduğu hastalıklar
- Bilim adamlarının geri getirmek istediği yok olmuş 25 hayvan
- Süper hızlı kamera, sonik patlamaları kaydedebiliyor!
- Dünyayı yeniden şekillendiren 34 dev Çin projesi
- Mars'ta yaşayabilen canlı!
- Cüce gezegenin yüzeyi, bilim adamlarının beklediği gibi değil
- Başka gezegenlerde yaşam var mı?
- Kristen Stewart yapay zeka üzerine bir makalenin yazarlığını yaptı!
- Bilim adamları Lumia 1020'yi mikroskop haline getirdi
- Çin'de robot muhabir devri!
- Uzaydaki bir şey bütün galaksileri öldürüyor
- Giyilebilir teknolojiler sağlık sektöründe devrime hazırlanıyor
-
Steam oyunları zamlanabilir!
-
Transformers: The Last Knight için yeni fragman
-
Boston Dynamics'ten yeni robot!
-
Galaxy S7 için Android 7.0 bekleyenlere kötü haber!
-
Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuruyor!
-
En iyi orta sınıf telefonlar - 2017
-
Huawei P10 ve P10 Plus'ın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
-
Bu oyun intihara sürüklüyor!
-
LG G6'ya her açıdan bakın!
ÇOK OKUNAN HABERLER
-
LG G6'ya her açıdan bakın!
-
Bu oyun intihara sürüklüyor!
-
Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuruyor!
-
Huawei P10 ve P10 Plus'ın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
-
Galaxy S7 için Android 7.0 bekleyenlere kötü haber!
-
Boston Dynamics'ten yeni robot!
-
Steam oyunları zamlanabilir!
-
1.000 ile 1.500 TL arası Android telefonlar - Şubat 2017
-
Android Nougat güncellemesinden önce ve sonra Galaxy S7!
-
Suya dayanıklı LG G6'nın fiyatı belli oldu
YORUMLAR