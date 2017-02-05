Boston Dynamics'ten yeni robot!

Geliştirdiği robotlarla tanınan Boston Dynamics'in yeni tekerlekli robotu Handle görenleri hayrete düşürdü.

05/02/2017 15:15

2013'te Google tarafından satın alındıktan sonra iki ve dört bacaklı robotları ile herkesin beğenisini toplayan ve bir çok kişinin dört gözle yeni robotlarını beklediği Boston Dynamics, yeni robotu bu sefer diğerlerinden oldukça farklı görünüyor.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Marc Raibert’in yatırımcılara yaptığı sunumda tanıttığı Handle olarak adlandırılan yeni robot, sahip olduğu tekerlekler sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor, kendi etrafında dönebiliyor, engellerden hiç sorun yaşamadan zıplayarak geçebiliyor, kolaylıkla eğilebiliyor veya aniden durabiliyor.

Tekerlerin ayaklara kıyasla daha verimli olduğunu ve tekerlekli robotlar konusunda daha çok çalışacaklarını belirten Raibert, yaptığı sunumu da Kabus olacak bir robotu tanıttığı ilk sunum olarak değerlendirdi. Handle'ın sunum videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER