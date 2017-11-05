Broadcom, Qualcomm'u satın almak istiyor!

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Broadcom, 100 milyar dolarlık teklifle bir başka büyük üretici Qualcomm'u satın almak istiyor.

05/11/2017 14:00

Teknoloji devi Broadcom'un başta Apple, Samsung ve LG olmak üzere birçok markaya çip üreten Qualcomm'u satın almak için teklif sunduğu iddia ediliyor.

ABD basınında üç farklı kaynağa dayandırılarak çıkan haberlerde, hisse başına en az 70 dolardan 100 milyar dolar civarındaki teklifin kabul edilmesi halinde tarihin en büyük teknoloji satın almasının gerçekleşeceği belirtildi. Broadcom'un nakit akışı için 5 büyük bankayla birlikte çalıştığı da ifade ediliyor.

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Akıllı telefonlar için kablosuz iletişim çipleri üreten dünyanın en büyük firmalarından ikisini aynı çatı altına alabilecek teklifin gerçeğe dönmesi halinde ortaya 200 milyar dolarlık bir dev çıkacak.

    Yazar: Berk İşçimen

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