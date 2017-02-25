BT Güvenliği Konferansı 22 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşti

International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenliği Konferans serisi etkinliklerinin ikinci ayağını 22 Şubat’ta Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirdi. IDC Türkiye, devlet kurumlarında ve özel sektörde görev yapan üst düzey BT güvenlik yöneticilerini ağırladı. Hızla değişen tehdit ortamının kurumlara getirdiği zorluklara yönelik çözümler, üreticiler ve son kullanıcılar tarafından bu etkinlikte paylaşıldı.

Açılış konuşmasını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı konferans, kurumların güvenlik yol haritalarını neden yeniden oluşturmaları gerektiğiyle ve siber güvenlik pazarıyla ilgili sunumlar ve Kamu altyapılarında güvenlik konusundaki panel ile devam etti.

Farklılaşan ve hedefli gerçekleşen siber saldırıları kurumların zamanında keşfedebilmesi ve zararı minimuma indirebilmesi yönünde etkinlik boyunca çeşitli üreticilerin ve son kullanıcıların tavsiyeleri ve uygulanan metodlar paylaşıldı.

3. platform teknolojileri ile birlikte saldırı yüzeyinin genişlediği ve yeni tehditlerin hayatımıza girdiğinden bahsedilirken, üreticiler bu alandaki yaklaşımlarına ve çözüm önerilerine sunumlarında yer verdiler. 3. platform teknolojileri ile birlikte kimlik ve erişim yönetimi çözümlerine kurumların daha fazla ihtiyaç duyacağından bahsedilirken, tehdit istihbaratı ve zafiyet yönetiminin kurumsal kritik varlıkları korumadaki önemine değinildi. Bunlara ek olarak, yetersiz sayıda insan kaynağı ve CAPEX'ten OPEX'e doğru geçiş ile birlikte ivme kazanacak olan yönetilen güvenlik hizmetleri tartışıldı.

Yönetilen güvenlik hizmetlerine farklı bir bakış açısı getiren güvenlik operasyonları merkezi yatırımları ise diğer ilgi çeken konulardan biri olarak yer aldı. Kurumların yaşadağı güvenlik saldırılarının kuruma ne gibi etkileri olduğunun tam olarak bilinememesinin, güvenlikte büyük veri ihtiyacını doğurduğundan bahsedildi. Bu konu ile ilgili güvenlik tehditlerinin avlanmasına yönelik çözüm ve öneriler yine IDC BT Güvenliği Konferans serisinde yer alan konulardan biri olarak karşımıza çıktı.

Konferans çerçevesinde en son teknolojilerin ele alınması için, IDC bu etkinlikte; Balabit, Check Point, Citrix, CyberArk, Endpoint Labs, Exclusive Networks, Flowmon Networks, Forcepoint, Fortinet, Infoblox, Infosec, Infrasis, Intel Security, Kron, Logsign, Nebula Bilişim, Palo Alto Networks, PhishMe, Platin Bilişim, Sekom, Symantec-Bluecoat, UITSEC ve Veeam gibi sektörün önde gelen tedarikçileri ile, STK’ları ve BT Yöneticileri ile işbirliği yapmaktadır.