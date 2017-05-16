BTK Başkanı: Siber tehdit altındayız!

Siber saldırılara karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi için daima teyakkuzda olunması ve önleyici tedbirlerin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Teknolojinin getirdiği kolaylıkların iş süreçlerimize sağladığı faydayı göz ardı edemeyiz.

Dijital ekonominin sunduğu olanaklardan yararlanmak için internet teknolojilerine yönelik bize düşen görev güvenli ve güvenilir bir teknoloji ortamı oluşturmak. Bu alanda güven tesis etmenin yolunun en önemli bileşenlerinden biri ise siber güvenliğin arttırılmasından geçiyor.

Siber ortamdaki zararlı faaliyetler artık fiziksel dünyada da ciddi ölçüde etkili olmaya başlıyor. Bu nedenle sadece gerçek dünyada değil sanal ortamda da güvenlik ortamının sağlanması gerekiyor.” diye konuştu. Sayan, siber saldırılara karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesi için yapılacaklar olduğunun farkında ve daima ileri düzeyde teyakkuzda olmak ve özellikle önleyici mahiyette tedbirleri sürekli olarak geliştirmek durumunda olduğumuzun altını çizdi ve üzerimize düşen görevlerden bahsetti:

“Bütün bunlar bize, saldırganlar için zor bir hedef olma misyonunu yüklemektedir. Aslında bu sadece siber alem için değil, içinde yaşanan ve yaşanılan bütün sistemler için geçerli bir nokta. Siber alemde izi, eli, işi olan ne varsa, fizik alemdeki bir varlığın adeta gölgesinden ibaret. Aralarında uzman yabancı konuşmacıların da yer aldığı Locard Global Cyber Security Summit etkinliğinin siber güvenlik anlamında verimli olacağına inanıyoruz. Bu tür etkinliklerin artıyor olması siber güvenlik alanında bir farkındalık oluşmasına katkı sağlıyor. Biz de bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Siber güvenlik, dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Teknolojiyi kullanan ve kullanmayan kurumlar arasında fark kendini göstermektedir.

Artık siber tehditler özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir güvenlik tehdidi konumunda. Devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm kurumlarda siber güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Siber güvenlikte tüm kurum ve kuruluşlara görevler düşüyor. Bu alandaki stratejimiz elimizi taşın altına koyarak öncü olmak ve paydaşlarımıza her türlü desteği vermek. Siber ataklara karşı kendi seviyemizi artırarak zor bir hedef olmak durumundayız. Güvenlik kapısı açık kalmamalı. Siber olayları daha gerçekleşmeden tespit etme ve zararları en aza indirmek durumundayız. Toplam 633 tane siber olaylara müdahale birimiyle hizmet veriyoruz. Üst düzey güvenlik uzmanlarının sayısının artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Locard Global Cyber Security Summit Kurucu Ortağı ve Enigmasec CEO’su Igor Lukic’in yönettiği atölye çalışması katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Lukic etkinlikte endüstriyel sistemlere yönelik siber saldırıların nasıl başlatılabileceğini ve bu tür saldırıların ne tür sonuçlara yol açabileceğini canlı demolar üzerinden katılımcılarla paylaştı.

1991 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan Muharrem Canbolat adli bilişimde yeni yaklaşımları anlattı.

Şirketlere güvenlik danışmanlık hizmeti ve uygulama geliştirme hizmetleri sunan siber güvenlik uzmanı İbrahim Baliç ise kişi ve kurumların dijital kimliklerindeki açıkların nasıl düzeltilebileceğini, siber saldırılara karşı nasıl daha korunaklı hale gelinebileceğini aktardı.

Enigmasec Güvenlik Mühendisi Gonzalo Garcia, etkinlikte siber tehditlerle ilgili deneyimlerini paylaşarak kritik öneme sahip bir ulaştırma sistemine saldırı demosunu sundu.

Countercraft CEO’su David Barroso, kurumların siber saldırı altındayken istihbarat önlemlerinin güçlendirilmesi ve hayata geçirilmesine dair bir konuşma yaptı. Akıllı çözümler kullanarak düşmanı tanımanın, mücadeleyi daha etkin hale getireceğini anlattı.

Daha önce İngiliz Özel Kuvvetleri’nde terörle mücadele ekip liderliği ve Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetleri’nde danışman ve eğitimci olarak görev yapan Austability Koruma ve Çeviklik Yönetici Direktörü Peter O’Connell zirvede stratejik düşünme ve doğru ekip oluşturmanın siber tehditlerle mücadeledeki önemini aktardı.