BTK, can alan Mavi Balina oyunu ile ilgili açıklama yaptı!

Ergenlik dönemindeki gençleri hedef alan Mavi Balina isimli yasadışı oyun, son dönemde aldığı canlar ile gündeme gelmişti. Mavi Balina'yı oynayan gençlerin, oyundaki bir görevden dolayı canlarına kıyıp intihar etmeye başlaması BTK'yı harekete geçirdi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan Mavi Balina oyunu ile ilgili; "Direkt bizim ihbarweb.org.tr adresimize ihbar etmesini aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden adeta polise ihbar gibi çocuğunu böyle bir şeyinden şüphelendiğini ve emniyet siber dairesinin de bu konudan haberdar olmasını istediğini söylemesi önemli." açıklamasında bulundu.

Sayan sözlerine; "Bu tür intihara yönlendirme olabilecek web sayfaları ile ilgili ve bağlantılarla ilgili gereğini yapıyoruz. Çocuğun intihara sürüklenmemesi için bağlantının öbür tarafıyla yurt dışı bağlantısının emniyet güçleri ile işbirliğinde kesilmesini sağlıyoruz. Sanal ortamda çocuklarınız ne yapıyor takip edin. Siz çocuğunuzu her türlü kötülükten ev içinde koruduğunuzu düşünürken internetten açılan dünya ile kötücül işlere maruz bırakıyorsunuz. mavi balina da bu kötü örneklerden biri." şeklinde devam etti.



Eğer çocuğunuzun Mavi Balina oyunu oynadığını düşünüyorsanız ihbarweb.org.tr adresinden haber etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Madde bağımlılığı ile eş değer olarak görebileceğiniz Mavi Balina oyununun çok tehlikeli olduğunu ve bu konuda psikolojik destek bile alınması gerektiğini belirtelim.