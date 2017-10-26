BTK'dan fidye virüsü Bad Rabbit hakkında açıklama geldi!

BTK başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz gün ortaya çıkan Bad Rabbit isimli yeni fidye virüsü hakkında açıklamalar yaptı. Windows platformunu hedef alan bu yeni virüs, Adobe Flash Player yazılımı olarak görünüyor ve PC'ye bulaştığında tüm verilerinizi şifreliyor.

Bad Rabbit karşısında alınacak önlemler

- Güvenli olmayan kaynaklardan dosya indirilmemesi ve çalıştırılmaması

- Son kullanıcılarda ‘local admin’ yetkisine sahip kullanıcıların kullanılmaması

- Basit parola ve jenerik kullanıcı isimlerinin kullanılmaması

- Sistemlerin son güncellemelerinin yüklenmesi



- Antivirüs yazılımı kullanımı

- WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) kullanımının engellenmesi

- “C:\Windows\infpub.dat” ve “C:\Windows\cscc.dat” dosyalarının çalışmasını engellemek için, ilgili dosyaların oluşturulması ve yetkilerinin kısıtlanması

- Düzenli olarak yedek alınması

- Shadow dosyaların incelemesi; son kullanıcının zararlı yazılıma ‘local admin’ yetkisi vermediği durumlarda, son kullanıcı verilerinin kurtarılması için shadow dosyaları kontrol edilebilir.

Yukarıdaki önlemleri aldığınızda Bad Rabbit virüsünden büyük ölçüde korunabilirsiniz. Özellikle tarayıcıların ve Windows'un son güncellemelerinin yüklü olduğundan mutlaka emin olmanız gerektiğini belirtelim.