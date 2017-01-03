Bu ay WhatsApp desteği kesilecek Android ve iOS sürümleri!

WhatsApp, geçtiğimiz yılın sonrlarına doğru bazı cihazlardan artık haklı olarak desteğini keseceğini açıklamıştı. WhatsApp geliştirici ekibinin işini kolaylaştırmak için yapılan eski sürümlerden desteği kesme hamlesi bu ay itibari ile başlamış durumda. Peki, ilk etapta hangi Android ve iOS sürümlerinden WhatsApp desteği kesilecek?

WhatsApp'ın ilk açıklamasına göre; Ocak 2017 itibari ile BlackBerry OS ve BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 ve Android 2.2, Windows Phone 7 ve iPhone 3GS/iOS 6 sürümlerinden destek kesilecekti.

Firma gelen tepkilerden dolayı geri adım atmış ve BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 telefonlarda desteğini 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ancak Android ve iOS için bir erteleme söz konusu değil. 31 Ocak 2017 itibari ile Android 2.1, Android 2.2 ve iOS 6 sürümlerinden WhatsApp desteği kesilecek. Bu sürüme sahip kullanıcılar WhatsApp'ı 31 Ocak itibari ile artık kullanamayacak.

WhatsApp, blog'u üzerinden yaptığı açıklamada, uygulamayı kullanmak isteyenlerin yeni telefon satın almasını öneriyor.