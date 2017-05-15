Bu Ferrari modelleri fiyatı ile dudak uçuklatıyor!

Açık arttırma ile satılan en pahalı Ferrari modellerini sizler için bir araya getirdik. Fiyatları görünce dudağınız uçuklayacak!

15/05/2017 14:30

Ferrari, her zaman otomobilde hız ve lüks tutkunları isteyenlere hitap etmiştir. Fiyatları ile her bütçeye uygun olmayan Ferrari, bazı dönemler özel olarak çıkardığı modeller ile otomobil tutkunlarını heyecanladırmayı başardı. Önümüzdeki günlerde ise Ferrari'nin 1966 yılında ürettiği 275 GTB prototipi açık arttırma ile satışa sunulacak.

Biz de sizler için bu zamana kadar açık arttırmada satılan en pahalı Ferrari modellerini bir araya getirdik. Bu fiyatları görünce dudağınız uçuklayacak!

1 | $26,400,000| 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale

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    Yazar: Ender Öztürk

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