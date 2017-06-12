Bu fotoğraflarda hayalet var!

Hayaletlerin varlığı, paranormal ve doğaüstü olarak her zaman tartışılmıştır. Birçok kişi daha önce görüldüğünü iddia etti ancak, gerçek bir kanıt gösterilmediği için genellikle hikaye olarak görmezden gelindi.

Şimdiye kadar, görüntüde hayalet olduğu iddia edilen fotoğraflarda yayınlandı. Ayrıca, tüm zamanların en ünlü "hayalet" fotoğraflarından 24'ünün bir listesi de var. Hiç şüphesiz bazıları sahtedir ancak, ilk incelemede oldukça gerçekçi görünüyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda şimdiye kadar çekilmiş en ünlü 24 hayalet fotoğrafını inceleyebilirsiniz.



William Mumbler - 1860'lı yıllar

William Mumbler, 1860'lı yıllarda bir hayali göstermek için ilk fotoğrafı çekti. Ancak bu hiç de hayalet değil, sadece fotoğraf çekerken olumsuz bir negatif kaza örneği.