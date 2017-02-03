Bu oyun intihara sürüklüyor!

Kırgızistan'da internet üzerinden oynanan Mavi Balina oyunu giderek popülerleşiyor. Gençler arasında çok popüler olan Mavi Balina oyunu, çocuklara ölümle ilgili telkinler verdiği gerekçesiyle Kırgızistan meclisinin de dikkatini çekti ve meclisin gündeminde yer aldı.

Bu oyunu oynayan iki gencin intihar ettiği açıklanarak, aileler uyarıldı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 2 intihar vakasında da iki gencin de Mavi Balina adlı oyunu oynadığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, aileleri bu konuda uyardı.

İnternet üzerinde online oynanan oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevlerini yerine getiremeyen kullanıcılara Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın telkinleri yapıldığı ve bunların gençlerin aklını karıştırdığı ifade ediliyor.