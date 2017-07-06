Bu sızıntı doğruysa Nokia 8 efsane olacak!

Android ile uzun zamandır aradığı kanı bulan Nokia, ülkemize de giriş yapmıştı. Ancak üst düzey telefon çıkarmayan Nokia, kendini Nokia 8 modeline saklıyor gibi görünüyor. HMD Global ve Nokia ortaklığının yeni meyvesinin Nokia 8 olacağı bugün gündeme bomba gibi düştü.

Çin'de ortaya çıkan Nokia 8 sızıntısına göre; Nokia yeni modaya uyacak ve çerçevesiz ekranlı bir telefon ile karşımıza çıkacak. USB Type-C ve 3.5mm girişinin yer aldığı Nokia 8, Android Nougat ile gelmesi bekleniyor. Nokia 8 donanım tarafında da amiral gemisi isteyenleri fazlasıyla tatmin edecek.

Söylentilere göre Nokia 8; 2K çözünürlüğünde 6 inç ekrana, Snapdragon 835 yonga setine 6 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olması bekleniyor. Ancak her şeyin bir bedeli olduğu gibi Nokia 8'in bir değeri olacak. Şimdiye kadar bütçe sarsmayan telefonlar ile karşımıza çıkan firma, Nokia 8'i yaklaşık 750 Euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunacak.