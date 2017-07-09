Bu sızıntı Nokia 9'un kavisi tasarıma sahip olacağını gösteriyor

Herkes HMD Global'in amiral gemisi Nokia 9'u piyasaya çıkarmasını sabırsızlıkla bekliyor. Cihazın şimdiye kadar kıyaslama sitelerinde test sonuçları ve hatta canlı görüntüleri görüldü. FCC sertifikasını bile almış olduğu söyleniyor, bu nedenle tanıtımın çok uzak olmadığına inanıyoruz.

Bugün, Nokia 9’a ait olduğu iddia edilen şeffaf kılıf görüntüleri yayınlandı ve zaten bildiğimiz bir dizi özellikleri ortaya koyuyor. Kılıflar farklı renklerde ancak tasarım aynı. Arkada dikey konumda ikili kamera için bir kesik var. Kılıfta güç düğmesi ve ses yükseltici sağda yer alıyor ve ses girişi üstte olacak. Telefonun alt kısmı, USB Type-C bağlantı noktası ve birincil mikrofonun yerleştirildiği yer. Sol taraftaki şarj bağlantı noktasını çevreleyen tek bir kesik var ve bu kesinlikle hoparlörler içindir.

Evet, Nokia 9'un sadece Nokia 6 gibi stereo hoparlörlere sahip olacağına inanıyoruz. Nokia 6'nın hoparlörleri bir tarafta bulunuyor ve HMD'nin Nokia 9 için aynı tasarımı kullandığı anlaşılıyor. Kılıf ayrıca, telefonun yuvarlatılmış köşeler birlikte geleceğini ortaya koyuyor.

Nokia 9'un Snapdragon 835 mobil platform ve 6GB veya 8GB RAMve 5.3 inç QHD Gorilla Glass 5 ekran ile piyasaya çıkması bekleniyor. Önünde 13MP'lik bir kamera olacak ve arkadaki sensörlerden birinde de 13MP'lik bir sensör olacak. Depolama alanının genişleme desteği ile 64GB olması bekleniyor.

Diğer özellikler arasında IP68 sertifikası, NFC, Bluetooth 4.2, çift WiFi ve GPS yer alıyor.

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