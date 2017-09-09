Bu telefon çok ses getirecek!

Bundan sadece birkaç ay önce RED sürpriz bir açıklamayla gelişmiş özelliklere sahip bir telefon üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Kulağa konsept gibi geliyor ama RED gerçekten de hologram özelliği olan bir ekrana sahip akıllı telefon yapıyor.

RED bu özel ekran için hologram üzerinde uzmanlaşmış bir firma olan Leia Inc. ile özel bir anlaşma yapmış. 2014 yılında HP'nin araştırma laboratuvarı üzerinden kurulan bu şirket, kendini mobil cihazlar için holografik ekran çözümleri sunan bir oluşum olarak tanınıyorlar.

Leia Inc. tarafında yapılan açıklama şu şekilde. Nano-Fonotik tasarım ve üretim, mobil cihazlar için holografik ekran çözümünü mümkün kılıyor. Şimdiye kadar telefonu çok az kişinin gördüğünü söyleyelim. Özel seçilen kişiler arasında Brad Pitt ve David Fincher gibi ünlü isimler de bulunuyor. Hydrogen One ismi verilen bu akıllı telefonun 2018'de çıkması planlanıyor.