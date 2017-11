Bu yıl Steam'de 6binden fazla oyun yayınlandı!

Bu yıl Steam'de 6,000'den fazla oyun piyasaya sürüldü ve 2017 henüz bitmedi bile. Bu sayı, Niko Partners için çalışan oyun endüstrisi analisti Daniel Ahmad'dan geliyor. Ahmad'in de belirttiği üzere, 6.000 sayısı, 2005 ile 2015 yılları arasında Steam'de yayınlanan toplam oyun sayısına neredeyse eşit.

A quick update to the number of games released on Steam chart.



This is as of early November. Year isn't over yet and there have already been more than 6,000 games released on Steam this year.



That's almost as many as the number of games released between 2005 and 2015. pic.twitter.com/RCIUJFprzG