Bu yıl Steam'de 6binden fazla oyun yayınlandı!

Steam her geçen yıl yükselişine kendini katlayarak devam ediyor!

13/11/2017 11:00

Bu yıl Steam'de 6,000'den fazla oyun piyasaya sürüldü ve 2017 henüz bitmedi bile. Bu sayı, Niko Partners için çalışan oyun endüstrisi analisti Daniel Ahmad'dan geliyor. Ahmad'in de belirttiği üzere, 6.000 sayısı, 2005 ile 2015 yılları arasında Steam'de yayınlanan toplam oyun sayısına neredeyse eşit.

 

Bu yılki yeni sürümlerin büyük bir kısmı bu yılın başlarında Steam Greenlight'ın yerini alan Steam Direct'den geçti. Steam Direct piyasaya sürüldükten bu yana 1000'den fazla oyun Steam'de yayınlandı. 

Şirketin her bir oyun satışında bir kesinti yapması ve her Steam Direct başvurusu için 100 dolar ücret alması nedeniyle, Steam Direct, Valve için çok karlı oldu.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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