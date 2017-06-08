Bully 2 mi geliyor?

Uzun yıllardır beklenen efsane oyun yoksa geri mi dönüyor?

08/06/2017 14:15

Rockstar Games'in efsane oyunlarından olan Bully kendine has oynanışı ve farklı teması ile öne çıkıyordu. Oyunun devam oyunu da uzun süredir beklenen oyunlar arasında. Buna rağmen oyunla ilgili hala somut bir adım atılmış değil. Bugün ortaya çıkan bir haber ise ortalığı karıştırmış durumda. 

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Oyun sektörünün en önemli dergilerinden biri olan, aynı zamanda birçok oyunun duyurusunu da gerçekleştiren Game Informer kendi sayfasnda Bully 2: Kevin's Back Jack isimli bir oyun listeledi. Rockstar Games oyunu olarak gözüken ve devam oyunu diyebileceğimiz bu listelemeden bir süre sonra bir açıklama geldi. 

Oyunun sayfasını anında kapatan Game Informer resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Firma konuyla ilgili Bully 2'nin varlığı ile ilgili yayınladığımız içeriği görmüşsünüzdür. Bu bir hataydı. Bully'nin devam oyunu ile ilgili herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. dedi.

    Yazar: Berk İşçimen

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