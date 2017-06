Bully 2 mi geliyor?

Rockstar Games'in efsane oyunlarından olan Bully kendine has oynanışı ve farklı teması ile öne çıkıyordu. Oyunun devam oyunu da uzun süredir beklenen oyunlar arasında. Buna rağmen oyunla ilgili hala somut bir adım atılmış değil. Bugün ortaya çıkan bir haber ise ortalığı karıştırmış durumda.

Oyun sektörünün en önemli dergilerinden biri olan, aynı zamanda birçok oyunun duyurusunu da gerçekleştiren Game Informer kendi sayfasnda Bully 2: Kevin's Back Jack isimli bir oyun listeledi. Rockstar Games oyunu olarak gözüken ve devam oyunu diyebileceğimiz bu listelemeden bir süre sonra bir açıklama geldi.

You might be seeing reports we have reported Bully 2 exists. This is in error. We have not heard anything about a sequel to Bully.