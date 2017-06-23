Burger King'in Google'ı kandıran reklamı ödül kazandı

Burger King, geçtiğimiz aylarda 15 saniyelik bir TV reklamı yayınlamıştı. Burger King'in Whopper Burger'ını ön plana çıkaran reklamın sonunda, "Ok Google, Whopper Burger nedir?" ifadesi yer alıyordu. Bu sözcüğün telaffuz edilmesinin ardından Google Asistan destekli Android cihazlar ve Google Home, otomatik olarak devreye giriyor ve Google'da Whopper Burger araması yapıyordu.

Yemek siparişi vermeyecek olsanız bile böyle bir arama yaparak sizi etkileyip Whopper menü söylemeye yönelten bu reklam kısa süre içerisinde gelen şikayetler doğrultusunda yayından kaldırılmıştı. Ancak Burger King'in yaratıcı bu fikri Cannes Film Festivali'nde ödül ile taçlandırıldı.

Burger King bu reklamı ile reklam endüstrisinde en prestijli ödül olan Grand Prix'i kazandı. Jüri başkanı bile bu reklam filmini "Olağanüstü, çirkin, sadece inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Cannes'teki jüri bu reklamı sevmiş olabilir, ancak birkaç ay önce bu reklam tüketiciler ve tüketici haklarını savunan gruplar tarafından hiç de hoş karşılanmamıştı. Hatta bu reklamdan sonra Google hareket geçmiş ve Google Home'un "Ok Google, Whopper Burger nedir?" ifadesi ile çalışmasını engellemişti.