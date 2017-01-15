Büyük bir tasarruf sağlayacak priz geliştirildi!

Priz için çalışmayı yürüten öğretim görevlisi Basri Kul, İnternet Erişimli, Enerji Yönetimli IP Grup Priz adı verilen cihazın enerji tasarrufunda çok önemli faydalar sağladığını söyledi.

Elektronik cihazların uzaktan kontrolü, açılıp kapatılması gibi ihtiyaçların her zaman gündemde olduğunu ifade eden Kul, internete bağlı bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden bir cihazı açıp-kapatmak, kontrol etmek gibi eylemleri gerçekleştirebilen bir priz yaptıklarını söyledi.

Eektronik cihazların zaman zaman kilitlenebildiğine dikkat çeken Kul, Bu tarz durumlarda bu aletleri açıp kapatmaya ihtiyaç var. Diğer taraftan da bu cihazların uyku modundaki enerji tasarrufunu ekonomiye döndürmek var. Ürünün ana amacı, enerji tasarrufu ve uzaktan kontrol dedi.

Kul, uzaktan kontrolün internet erişimi olan her yerden yapılabileceğini belirterek, ekledi: Ürün, bünyesinde bir mikro bilgisayar barındırıyor. Bu bilgisayar, internet bağlantısına sahip. Aynı zamanda kaç kilovatsaat enerji tüketildiğini, aşırı akıma bağlı yanma ya da arızaların tespitini yapabilecek özelliklere sahip. Bir nevi bir elektrik sayacının internete bağlı hali. Ürünün 4 patenti var. Bu prizin tek geliştiricisiyiz. Aynı zamanda enerji ölçümü de yapılabiliyor. Ürünün en belirgin özelliği, özellikle ülkemiz açısından önem arz eden kısmı, enerji tasarrufuyla ilgili. Televizyon, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik cihazlar kullanılmadıkları zamanlarda da enerji tüketmeye devam ediyor. Söz konusu priz, bunu algılayıp enerji tüketimini sıfırlayarak tasarruf sağlıyor. Ülkemizin 'standby', yani uyku modundan kaynaklanan enerji sarfiyatı yıllık yaklaşık 2,5 milyar lira gibi büyük bir bedel. Bununla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda çok sayıda deney yaptık. Priz sayesinde ülke genelinde yıllık 2,5 milyar lira tasarruf sağlayabiliriz.

Ürünün her türlü testten geçtiğini anlatan Kul, Bir bankada çalışma yaptık. Ülke genelindeki şubelerinde yaklaşık 10 bin bilgisayar setinin olduğu bu bankada priz sayesinde yılda yaklaşık 2,5 milyon liralık bir tasarruf elde edildiğini belirledik. dedi.

Prizin evlerde de kullanılacağını söyleyen Kul, Bazen ütüyü açık mı bıraktım diye tedirgin olabiliyoruz. Bu prizle uzaktan erişim sayesinde ütünün açık ya da kapalı olup olmadığını anlayabiliriz şeklinde konuştu.

Fişlerin prize takılmasının ardından operatör tanımı yapıldığını, cihazda mesai başlangıç ve bitiş saatinin tanımlanabildiğini söyledi ve ekledi;

"Ürün, bilgisayar ve yazılımların zarar görmemesi için enerjinin düşmesini bekliyor. Enerji, normal çekiminin altında bir seviyeye ulaşmışsa uyku moduna geçtiğini anlıyor ve anahtarı kesiyor. Mesai başlama saati tanımına göre de bu süreç devreye girerek, sırasıyla önce bilgisayar, sonra yazıcı gibi cihazları dengeli bir şekilde, sırayla devreye alarak aşırı yüklenmeden çalışabilir hale getiriyor. Prizin 4, 6 ve 8'li modları var. Priz, ek olarak sıcaklık, nem gibi ortam izleme değerlerine sahip. Yangın ve su basması gibi durumlarda da güvenlik anlamında kullanılabilir. Sıvı seviye sensörü var. Örneğin, ısı yükseldiğinde klimayı otomatik olarak çalıştırabilir."

Kul, prizin TÜBİTAK ve ASELSAN'da kullanıldığını belirterek, Çok ani yüklenme yapılmaması için cihazların sıralı bir şekilde açılıp kapanması gerekiyor. Ürün, bütün bilgisayarların devreye giriş anlarını bir saniye zaman gecikmesi sağlayarak, bir senkronizasyon içinde ayarlıyor. Böylece şebekede ani yük dalgalanmalarını engelliyor. Bu durumda elektronik cihazlar zarar görmüyor ve şebekedeki dalgalanma sonucu firmaya gelecek maddi manevi zararın önüne geçiliyor. dedi.