Büyük ekranlı Galaxy S8'in adı kesinleşti

Samsung’un 29 Mart'ta düzenleyeceği bir etkinlikte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Evan Blass (@evleaks) attığı tweet’te Galaxy S8+'ın logosunu ve akıllı telefonun adını teyit etti. Samsung’un Hindistan destek sayfası, SM-G955FD model numarası ile Samsung’un büyük Galaxy S8 modelinin adını yayınlandı. Buna göre Galaxy S8+ olacak modeldeki 'D', çift SIM desteğini onaylıyor.

Samsung Galaxy S8 + ile ilgili söylenti özellikler

6.2 inç Quad HD (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

Qualcomm Snapdragon 835 veya Samsung Exynos 8895 işlemci

4GB / 6GB RAM, 32/64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir bellek

Android 7.0 (Nougat)

Çift SIM

LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP arka kamera

8MP ön kamera, f/1,7 diyafram

3.5 mm kulaklık girişi

Nabız ölçer, Parmak izi sensörü, Barometre

IP68 derece su ve toz direnci

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

Kablolu ve kablosuz (WPC ve PMA) hızlı şarj ile 3500mAh batarya

Hem Samsung Galaxy S8 hem de Galaxy S8+ akıllı telefonların 29 Mart'ta New York'ta düzenlenecek bir etkinlikte açıklanması bekleniyor. 5.8 inç ekranlı Galaxy S8, 799 € ve 6.2 inç ekranlı Gallaxy S8+’ın 899 € perakende satış fiyatına sahip olduğu söyleniyor. Ve her iki telefonun da 21 Nisan'da satışa çıkması bekleniyor. Samsung'un bu yıl Galaxy S8 için 60 milyon adet satmayı hedeflediği bildirildi.