Büyük indirime geri sayım başladı!

Pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için mağazalarda izdiham yarattığı, internet sitelerinin kitlendiği gün olan Black Friday’e geri sayım başladı. Bu yıl 24 Kasım’a denk gelen Black Friday Türkiye'de de Kara Cuma adıyla son zamanlarda özellikle e-ticaret segmentini hareketlendiren kampanyalara vesile oluyor.

Black Friday, ABD’de her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle alışverişe çıktığı bir gelenek aslında. Teknolojik ürünlerde inanılmaz kampanyalar yapıldığı için Siber Pazartesi olarak da biliniyor. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler indirimlerde birbirileriyle yarışıyor.

İnsanlar tarafından yoğun ilgi gören Black Friday, giyimden teknolojiye birçok alanda yüksek indirim imkanı sunuyor. Yüksek fiyatlarından dolayı insanlar satın alamadıkları ürünleri Black Friday indirimleri ile satın almaya çalışıyor. Alışverişin bu kadar çok olmasının ekonomiye katkıları kaçınılmaz. Hatta artan talebi karşılamak için büyük firmalar ve kargo şirketleri bu dönemde fazladan işçi alıyorlar.

Black Friday çılgınlığı her ne kadar yurt dışında olduğu kadar hareketli geçmese de Türkiye'de de ünlü markalar ve siteler çok özel indirimleriyle bu hareketli günlerdeki kampanyalarını her geçen yıl artırıyor. Türkiye'deki birçok tüketici artık markaların e-ticaret siteleri sayesinde ABD'ye gitmeden de indirimli alışveriş yapabiliyor.

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, Black Friday etkinliklerinin Türkiye’de son birkaç yılda popüler olmaya başladığını, Türkiye’ye global markalar gelmeye başladıkça, bu kültürün oluştuğunu belirtti.

Ayaydın, bu yıl Black Friday etkinlikleri kapsamında günlük cirolarını 50'ye katlamayı öngördüklerini belirtti. Ayaydın, Hem markamız hem ortaklaşa kurduğumuz 1v1y.com sitesi bu sene özellikle Black Friday için ciddi bir hazırlık içerisinde. Stoklar hazırlanıyor. Çok büyük fırsat bizim için. Günlük ciromuz 1 milyon TL ise, Black Friday’de 50 milyon TL gibi rakamlar bekliyoruz. Beklediğimizden çok verim aldık. Stoklarımızı kısa sürede tükettik, her geçen sene rakamlarda artış kat kat olacak. ifadelerini kullandı.