Çakma Overwatch'a dava!

PC platformunun en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan Overwatch'un liderlik ettiği görev odaklı FPS oyunlarının ardı arkası kesilmiyor. Paladins ve LawBreakers gibi oyunculara farklı seçenekler tanıyan oyun türünde, Overwatch'a bire bir benzeyen bir oyun daha var.

Mobil platformlarda bulunan Heroes of Warfare, Çinli oyuncuların en çok vakit geçirdiği oyunlardan bir tanesi. Ancak oyunun her şeyi Overwatch'a birebir benziyor. Blizzard, geçtiğimiz günlerde oyuna bu yüzden dava açmaya karar verdi.

Heroes of Warfare'ın oynanış görüntülerine baktığınızda, karakterler ve arayüzün yanında haritaların dahi Overwatch'tan alındığını görebiliyorsunuz. Heroes of Warfare'ı oynarken aynı Overwatch'ta olduğu gibi karakterlerin özel gücünü kullanıyor ve objektifi korumaya veya saldırmaya çalışıyorsunuz. Bakalım Çin hükümeti davayla ilgili ne sonuca varacak!