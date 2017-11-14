Call Of Duty: WW2 PC sürümünün güncellemesi yayınlandı!

Activision Call Of Duty: WW2 PC sürümünün yeni güncellemesini yayınlarken, hilecilere tolerans göstermeyeceğini bildirdi.

14/11/2017 13:00

Dünyanın en popüler açık dünyalı aksiyon oyunlarından Call Of Duty: WW2 yeni yamasına kavuştu. Yeni yama güncel problemlerin üstesinden gelirken, hilekar oyunculara da geçit vermiyor.

Steam sözücüsü "Hile yapanların ve bilgisayar korsanlarının oyun içinde yarattığı sorunların gerçek oyun tutkunlarının en büyük problemi. Diğer oyunculara karşı avantaj elde eden hilekarlar, oyun dünyasının en büyük problemlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Oyuncular, Sosyal menü sekmesine tıklayıp, "Rapor Oynatıcı" yı seçerek diğer oyuncuları şikayet edebiliyorr. PC yaması oyun her başladığında FOV değerini 65'e indirgeyecek bir hata da dahil olmak üzere bir takım teknik sorunları düzeltir. Ayrıca silah tutkunları için pek çok seçenek mevcut.

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Genel Güncellemeler

Kullanıcı Multiplayer'i her başlatışında FOV'un 65'e sıfırlanması sorunu düzeltildi
HD modda 60hz monitörlerde kullanırken FPS'nin 60 fps'e kilitlendiği problem çözüldü
Aralık ayında yapılacak gelecek sezona özel destek eklendi
Discord için destek eklendi

COD: İkinci Dünya Savaşı Güncellemeleri

Bağlantı geliştirmeleri ve optimizasyonları
Liderlik pozisyonununda kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri gerçekleştirildi
Genel UI iyileştirmeler
Oyuncuların ön yükleme yaptığı sırada oluşan nadir bir sorun düzeltildi
Laughing Emote animasyon problemi çözüldü
SSR Yüksek olarak ayarlandığında çeşitli Silah Setleri ile göz bulandıran sorunlar giderildi
Casus Temel Eğitim zamanı 10 saniyeden 6'ya düşürdü. Sadece kurşun hasarı boyadı
Mastery zorluklarıyla ilgili sorunlar giderildi

Silahların güçleri arttı


Walther Toggle Ateşi Silah Teki - aşırı yakın mesafedeki hasar arttı
Bren LMG - atış başına artan hasar
LMG Bipod - Hızlandırılmış ADS zamanı

Diğer silahlar

BAR Tüfeği - yangın oranı düşürüldü
STG44 Tüfek - genişletilmiş menzil
FG42 Tüfeği - Geri tepme yükseldi 

 

 

    Yazar: Barış Terun

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