Call of Duty: WWII'den film gibi fragman!

Call of Duty serisinin yeni oyunundan efsane bir fragman geldi.

20/09/2017 20:00

Son yıllardaki modern savaş uyarlamalarıyla beklenmedik düşüşler yaşayan Call of Duty, köklerine geri dönüyor. Oyunun senaryosuna dair yayınlanan yeni fragman, film gibi bir savaş hikayesinin bizi beklediğini gösteriyor. Oyun dünyasının mihenk taşlarından Call of Duty serisini duymayan yoktur.

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Modern savaş hikayeleri sayesinde sürekli tekrar yapmaktan kurtulan seri, geleceğe dönük hikayelerinin sevilmemesi sebebiyle 5 yıldır gözden düşüyordu. Activision ise yaptığı yanlış hamlelerin farkına varıp üzdüğü milyonlarca oyuncunun gönlünü almaya hazır.

Çıkışına artık 3 aydan daha az bir vakit kalan Call of Duty: WWII, serinin köklerine dönüyor ve II. Dünya Savaşı’ındaki dramatik hikayelere odaklanıyor. Call of Duty: WWII’nin destansı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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