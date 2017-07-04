Canlı yayında zehirlendi!

Sosyal medya son birkaç yıldır katlanarak büyüdüğünden, insanların bu büyümeye katılması ve ondan kariyer yapmaya çalışması için sayısız fırsat veriyor. Şimdi, Facebook, Instagram ve Youtube gibi bazı platformlar da, küçük işletmeler çalıştırmak ve kişisel markalar oluşturmak için kullanılmaktadır. Çok kârlı ama bazen online şöhretin peşinden koşmak ölümle sonuçlanacak bir deneyim olabiliyor.

Çin sağlıklı video kayıtçısı Zhang, canlı yayın sırasında kaza sonucu zehirlendi. Hastanın hayatını kurtarmak için hızlıca hastaneye götürülmesi gerekiyordu.

Aloe veranın dev bir yaprağı olarak görünen bitkiyi canlı yayında yedi. Çiğnediği bitkinin aloe vera değil, aloe veraya benzeyen ancak aslında çok zehirli olan Agave Americana olduğunu bilmiyordu. Bitki çiğnemeye devam etti ve bir süre acı lezzetinden şikayet etti.

Kısa süre sonra çok kötü hissetmeye başladı ve canlı yayını kapattı. Daha sonra kabarcık halinde patlak vermeye başladığında hastaneye kaldırıldı. Zhang'ın şimdi stabil durumda olduğu söyleniyor.