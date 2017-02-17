Canon EOS 77D ve EOS 800D tanıtıldı!

Canon, EOS ailesine eklediği iki yeni DSLR fotoğraf makinesini tanıttı: EOS 77D ve EOS 800D. 24,2 megapiksel APS-C CMOS sensör ve DIGIC 7 işlemci dahil öncü görüntüleme teknolojilerinin bir araya getirildiği EOS 77D modeli en üst düzeyde performans ve tam kontrol kapasitesi sunuyor.

Fotoğraf becerilerini iyileştirmenin yollarını arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek niteliği taşırken, EOS 800D modeli ilk DSLR yolculuğuna başlayacak kullanıcılar için ideal bir model olacak.

Canon bu fotoğraf makineleriyle birlikte netlik aralığı bakımından en küçük geri çekilebilir özellikte olmayan DSLR takım lensi EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM ile, görüş hattı olmadan 5 metre uzaklığa kadar uzaktan çekim yapmak için mükemmel bir aksesuar olan Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 modelini de tanıttı.

İkonik EOS 80D modelinde bulanan sensör teknolojisinin aynısının ve Canon’un en son işlemcisi DIGIC 7’nin kullanıldığı bu fotoğraf makinesi modellerinin her ikisi de sahneleri daha zengin renk tonlarıyla etkileyici bir kalitede çekiyor ve net görüntüleri garantileyecek kadar yüksek çekim hızları sunuyor.

Canlı Görünüm modunda muazzam bir kapasiteyi temsil eden 0,03 saniye gibi dünyanın en yüksek otomatik odaklanma hızlarını sunan bu fotoğraf makineleriyle en üst seviyede hassasiyetle çekim yapılabilir ve makinelerin saniyede altı kare çekim yapabilme kapasitesiyle hızlı hareket eden konular kolaylıkla yakalanabilir.

Bu fotoğraf makineleri gün doğumundan gün batımına kadar düşük ışık altında yapılan çekimlerde ISO 51.200’e kadar genişletilebilir ISO 25.600 seviyesine kadar çekim yapmanıza ve her sahneyi büyük uğraşlar vermeden rahatlıkla yakalamanıza olanak tanıyor.

Bazı çekimlerde en önemli unsur detaydır ve 45 çapraz tipte AF noktasıyla bu yeni modeller çabucak odaklanır, hareket eden nesneleri doğru bir şekilde takip eder ve son derece net görüntüler kaydeder. Her iki fotoğraf makinesinde de cilt tonları gibi ince detayları tespit etmek için 7560 piksel RGB+IR ölçümü kullanılır ve modellerin ikisi de doğru pozlama sunarlar.

Yeni EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM takım lensi ideal bir başlangıç noktası olduğu gibi, manzara çekimlerinden portrelere kadar geniş bir görüntü aralığında çekim olanaklarını artırmak için dört dörtlük bir DSLR fotoğraf makinesinin kapasitesini yükselten bir tamamlayıcı olarak da kullanılabilir.

Kendi sınıfının en küçük1 modeli olan bu lenste, sabit düşük ışıkta çekim veya tam zumlamalı çekimler için 4 duraklı bir Görüntü Sabitleyici, portrelerde fona hoş bir bulanıklık katmak için 7 ağızlı dairesel diyafram vardır. Video sahnelerinde, neredeyse sessiz çalışan STM donanımına sahip olan Servo AF, rahatsız edici odaklanma gürültüsü olmadan odaklanmak için idealdir.

EOS 77D özellikleri

Sezgisel kontroller

24,2 megapiksel çözünürlük

Hepsi Çapraz Tipte 45 noktalı otomatik odaklanma Kolay kullanım

Bluetooth kablosuz kontrol ve akıllı cihazlarla paylaşım

Pürüzsüz, hızlı ve doğru video odaklanması için Dual Pixel CMOS AF

EOS 800D özellikleri

APS-C boyutlu 24,2 megapiksel DSLR görüntü kalitesi

Optik vizör ve değişken açılı dokunmatik ekran

Akıllı cihazlarınızla kolay kablosuz görüntü paylaşımı

45 çapraz tipte AF noktası ve dünyanın en hızlı2 canlı görünüm odaklanması

Kolayca çekilen olağanüstü netlikte Full HD videolar

EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM özellikleri

Çok yönlü 18-55mm zum aralığı

61,8 mm uzunluk ve sadece 215 gram ağırlık

4 duraklı Görüntü Sabitleyici

STM otomatik odaklanma

Mükemmel görüntü kalitesi

Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 özellikleri

Bluetooth bağlantısı

Tüm yönlerden 5 metre aralık kapasitesi

Kolayca bulunan kontroller

Fotoğraf ve video çekimleri

Odaklanma ve zumlama kontrolleri