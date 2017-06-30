Canon'un yeni fotoğraf makinesi Canon EOS 200D tanıtıldı

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon Europe, en son DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 200D modelini tanıttı. Fotoğraflarınızı yaratıcılık ve görüntü kalitesi açısından bir üst düzeye taşımak amacıyla tasarlanan EOS 200D, akıllı telefonlarıyla çekim yapan ancak artık bir fotoğraf makinesi kullanmak isteyen hevesli fotoğrafçılar için mükemmel bir seçenek.

Canon’un EOS 200D modeli şık, hafif ve kullanımı kolay bir yükseltme modeli arayışında olan kullanıcılar için tanıtıldı. Gerek fotoğraf gerekse video çekimiyle, yaşamlarının her anına ait hikayeler çekmek ve paylaşmak isteyen kullanıcılar için ideal bir model. İster Taj Mahal’in üzerinden gün batımının çekimi, ister ev ortamında aile ve arkadaşlarla yapılan çekimler olsun, EOS 200D’nin kompakt boyutu onu her ortama uygun bir seçenek haline getiriyor.

En hızlı odaklama sistemi onda

Değişken açılı ekran donanımlı dünyanın en hafif Canon DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 200D’de 2017’de uygulamaya konan en yeni teknolojiler kullanıldı ve Canon’un en kaliteli fotoğraf makinelerindeki özellikler bu modele de dahil edilerek en iyi görüntü kalitesinin elde edilmesi sağlandı. Fotoğraflarda gölgeli kalan alanlardan parlak alanlara kadar her noktada göz alıcı çözünürlük sunan EOS 200D, alan derinliğini kontrol altında tutmanızı ve bu şekilde tüm görüntülerinizde olası en güzel görünümlü bulanık arkaplanları yaratmanızı sağlıyor.

EOS 200D’de kullanılan dünyanın en hızlı Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklanma sistemi, fotoğraf makinesinin hızlı ve doğru odaklanmasını garantileyerek konuların olabilen en yüksek netlikte kayda geçirilmesini sağlıyor. Geliştirilen en yeni APS-C sensör, düşük ışık performansını iyileştirerek, güneş batarken ve yıldızlar kendini gösterirken güzel karelerin yakalanabilmesine olanak tanıyor.

Dahası bu DSLR’de Canon’un en son işlemcisi DIGIC 7 kullanıldı. Fotoğraf makinesinin beyni, ayarları her türlü çekim koşuluna göre otomatik olarak optimize ederek, her zaman çok daha az parazitle olağanüstü görüntü kalitesi elde edilmesini kolaylaştırıyor.

Dokunmatik ekranla çekim

EOS 200D’de hem bir vizör hem de dokunmatik ekran özelliklerine sahip değişken açılı bir ekran donanımı var. Bunlar ilk DSLR fotoğraf makinelerini satın alan kullanıcılar için pek çok avantaj sunuyor. Vizörden bakarken çekim yaparak, konunuza olası en iyi netlikle yakınlaşabilir veya değişken açılı ekranı kullanarak istediğiniz çekim pozisyonundan erişilmesi zor konuları kayda geçirebilirsiniz. Ekranla ve vizörle çekim arasında kolayca geçiş yapılabilmesi sayesinde fotoğraf makinesi mükemmel çekimi yakalamak için konu uzaklığı diye bir sorun tanımazken, ekranın dokunmatik özellikte olması kullanıcıların akıllı telefondan bir fotoğraf makinesine kolayca geçebilmelerini, alışkın oldukları yolla çekim yapmalarını sağlar.

EOS 200D’de kullanıcılara çekim yaparken işlevleri açıklayan bir sezgisel arayüz var. Pratik bir görsel öğretici olan Rehberli Kullanıcı Arayüzü (UI), efekt değişikliklerinin fotoğraf üzerindeki etkisini açıklayarak kullanıcı eğitir ve elbette kullanıcı bir uzman haline geldiğinde bu özelliği kapatabilir.

Şık görünüm ve akıllı telefonlarla uyum

Bir özçekim moduyla birlikte gelen ilk Canon DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 200D’de tüm Instagram bağımlıları için cilt pürüzsüzleştirme ve fon bulanıklaştırma özellikleri var. Moda tutkunlar daha ilk çekimlerini yapmadan tarzlarını da konuşturabilir çünkü EOS 200D farklı renk seçenekleriyle sunulur: Klasik Canon Siyahı, düz Beyaz ve vintage esintili Gümüş ve Bronz.

Akıllı telefonlarla uyumluluğu ve dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri sayesinde, Canon’un Camera Connect uygulamasını kullanmanız gerekmeden hareket halinde olduğunuz zaman yüksek kaliteli fotoğraflarınızı çabucak sosyal medya kanallarından paylaşabilirsiniz.

Bu olağanüstü hafif ve son derece pratik fotoğraf makinesinde Canon’un en son teknolojileri kullanıldı. Canon’un EOS ekosistemindeki lensler, flaşlar ve aksesuarlarla kolayca uyum sağlayan EOS 200D, istediğiniz her konuya ulaşmanıza, çekimin gerekleri neyse yerine getirmenize yardımcı olur. Şık ve modern görünümüyle EOS 200D, yaratıcılığını bir üst seviyeye taşımak isteyen akıllı telefon ve kompakt fotoğraf makinesi kullanıcıları için ideal bir seçenektir.