Dünyanın en sağlam telefonu Cat S60 Türkiye'de!

Amerikan iş makinesi üreticisi CAT’in (Caterpillar) dünyanın ilk termal kameraya sahip Android işletim sistemli akıllı telefonu CAT S60, n11.com’da satışa açıldı.

Dayanıklılığı ile ön plana çıkan CAT S60, su geçirmez özelliğiyle de dikkat çekiyor. Termal görüntüleme teknolojileri üreticisi FLIR tarafından tasarlanmış termal kamera barındıran cihazın kapı veya pencere kenarlarında ısı kaybı olup olmadığının test edebileceği, elektrikli cihazlardaki ısınmanın görülebileceği ve tamamen karanlıkta dahi termal kameranın kullanılabileceği belirtiliyor.

CAT S60 teknik özellikleri

Ekran Boyutu: 4.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720x1280 (HD)

Piksel Yoğunluğu: 312 PPI

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 617

RAM: 3 GB

İşletim Sistemi: Android 6.0 (Marshmallow)

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 3800 mAh

Çıplak gözle fark edilemeyen, ısının yüksek olduğu yerleri gösteren termal kamera, 15 ila 30 metre arasındaki mesafelerdeki ısıyı görüntülüyor. 5 metre derinliğe kadar su geçirmeyen cihaz, su altı kamerası olarak da kullanılabiliyor. Özellikle doğa sporlarıyla ilgilenen kişiler için hayat kurtaran Cat S60, 2.999 TL fiyat etiketine sahip.