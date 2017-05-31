Catalyst Case iPhone 7 ve Apple Watch inceleme

Catalyst firması, son dönemde üretmiş oluğu su geçirmez özellikli kılıfları ile ön plana çıkıyor. Biz de sizler için iPhone 7 ve Apple Watch için geliştirilen Catalyst kılıflarını mercek altına alıyoruz. Cihazları adeta bir tanka çeviren Catalyst kılıfları ile maksimum koruma sizleri bekliyor.

Catalyst iPhone 7 kılıf incelemesi

Catalyst’in iPhone 7 için geliştirmiş olduğu kılıf IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip oluyor. iPhone 7 su sıçramalarına karşı dayanıklı ancak bunu IP67 sertifikası ile gerçekleştiriyor. Bu kılıf sayesinde 10 metreye kadar su altına dalabilirsiniz.

Catalyst’in tek numarası su geçirmemezlik değil. Askeri standartlarda kullanılan MIL-STD 810G sertifikasına sahip bu kılıflar, 2 metreye kadar olan düşürmelerde cihazı %100 koruyor.

Catalyst iPhone 7 kılıfın ön yüzeyinde mat bir koruyucu yer alıyor. Bu koruyucu cihazın ekranını koruduğu gibi parmak izi okuyucusunun fonksiyonlarını etkilemeden korumayı başarıyor.

Ancak bu kılıf takılıyken iPhone 7’nin ön kamerasının kalitesi düşüyor. Aynı şekilde iç mekanda arka kameranın önünde yer alan koruma yüzünden fotoğrafta kumlamalar olabiliyor. Kılıfın en çok beğendiğim yanı ise iPhone 7’nin ses tuşuna yeni bir yapı kazandırması. Kılıfın yanında yer alan döndürmeli yapıdaki buton ile iPhone’u sessize alabiliyorsunuz.

Catalyst Apple Watch kılıf incelemesi

Apple Watch için geliştirilen bu kılıf, akıllı saati su geçirmeye ve darbelere karşı koruyor. Kendinden kordunlu bir yapıda olan Catalyst Apple Watch kılıf sayesinde dilediğiniz kordonu takabiliyorsunuz. Ancak Catalyst Apple Watch kılıf kullanım açısından bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Örneğin; ses çıkış noktasını silikon ile kapattığı için ses çok tiz çıkıyor. Ayrıca Digital Crown pek rahat kullanılmıyor. Ancak yine de bu kılıf için Apple Watch'u şimdiye kadar gördüğüm en iyi korumayı sağlayan kılıf diyebilirim.