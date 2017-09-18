CCleaner'da virüs bulundu!

Windows'un popüler temizlik uygulamaları arasında yer alan CCleaner'ı, 7'den 70'e neredeyse herkes kullanıyor. Bilgisayardaki; arama geçmişi, tarayıcı verileri, uygulama verileri ve Regedit bilgileri gibi verileri temizleyen CCleaner, bugün skandal bir haber ile karşımıza çıktı.

CCleaner v5.33.6162 ve CCleaner Cloud v1.07.3191 sürümlerinde virüs tespit edildi. Avast'ın açıklamalarına göre bu virüsten toplamda 2.27 milyon kişi etkilendi. CCleaner yetkilileri bu olaydan sonra hemen bir güncelleme yayınladı ve açıkları kapattı.

CCleaner Başkan Yardımcısı Paul Yung; söz konusu sürümlerin piyasaya çıkmadan değiştirildiğini, sorumluları bulmak için yoğun bir çalışma sarf ettiklerini açıkladı. CCleaner'daki virüsün geçtiğimiz aylarda yaşanan NotPetya olayına benzediği söyleniyor. NotPetya yüzünden bir çok kullanıcının verileri şifrelenmişti.