CCleaner virüsü Google, Microsoft ve Samsung'u hedef aldı!

Windows yardımcı programı CCleaner üzerindeki zararlı yazılım saldırısı, göründüğünden daha fazla zarar vermiş olabilir. Saldırı duyurulduğundan bu yana araştırmacılar; saldırıya uğrayanların dünyanın en güçlü bazı teknoloji şirketlerini incelemeye almıştı.

Avast ve Cisco'nun Talos araştırma grubundakiler, bu saldırının ilk olarak sunucuları gele geçirdiğini açıkladı. Veri toplamak ve virüs bulaşmış bir aygıta kalıcı erişim sağlayan bu virüsün, Google, Microsoft ve Samsung'u etkilediği açıklanan raporlarda yer alıyor.

Talos tarafından yayınlanan etki alanlarının listesine göre; Windows geliştiricileri için bir dahili sunucu olan Ntdev.corp.microsoft.com'u, Google tarafında ise Gmail'i hedef alan hq.gmail.com sunucularına saldırılar yapıldı.

Diğer hedefler arasında Sony, Samsung, Intel ve Akamai yer alıyor. Alanlar ayrıca bir Alman slot makinesi şirketi ve Singapur ve Birleşik Krallık'ta önemli bağlantılar içeriyor.

Avast araştırmacıları ise; "Bu, kullanıcıların büyük çoğunluğunun saldırganın ilgisini çekmediği tipik bir sulama deliği saldırısıydı, fakat hackerlar seçkin firmaları seçtiler" diye açıklama yaptı. Araştırmacılar saldırıdan yalnızca 700.000 bilgisayarın tahmin edildiğini tahmin ediyor.

CCleaner virüsüne maruz kalmamak için uygulamayı PC'nizden kaldırmanızı ve en güncel sürümü yüklemenizi tavsiye ediyoruz.