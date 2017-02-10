CD ve DVD'de korozyon tehlikesi!

Disketten sonra çıkan ve döneminde devrim yaratan veri saklama aracı olarak görünen CD, daha sonra verilerin boyutlarının artması ile yerini DVD'ye bırakmıştı. Özellikle müzik, oyun ve film arşivi yapanların vazgeçilmezleri olan CD ve DVD'lerde korozyon tehlikesinin olabileceği söylenmişti. Ancak bu söylentinin ardından korozyon için hiç bir açıklama gelmemişti.

Aradan geçen uzun bir süreden sonra CD ve DVD'lerde tekrar korozyon tehlikesinin olabileceği günceleme geldi. Peki, nedir bu korozyon tehlikesi?

Korozyon; disk yüzeyinde koyu renkli minik noktalar olarak görülmeye başlayan ve daha sonra disk yüzeyine leke şeklinde yayılan oluşum anlamına geliyor. Bu oluşum yüzünden CD ve DVD'ler içten içe çürüyor ve kullanılmaz hale geliyor.

İngiltere'nin en önemli CD üretici olan Philips and Dupont Optical; bu durumunda tamamen malzeme kalitesi ile alakalı olduğunu dile getiriyor. PDO; kalitesiz CD ve DVD'lerin; sülfüre karşı dayanıksız bir yapıda olduğunu bu yüzden disklerin çürüyüp kullanılmaz hale geldiğini belirtiyor.

PDO; bu durumun kendi diskleri için geçerli olmadığını ve PDO disklerini kullanarak veri depolayanların telaş etmemesi gerektiğinin altını çiziyor.