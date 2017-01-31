Cem Yılmaz yeni filmini duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filminin müjdesini geçtiğimiz Mayıs ayında Instagram hesabından vermşti. Yeni film 2004 yılında çıkmış ve o günden beri yerli komedi sevenlerin en çok beğendiği komedi filmlerinden biri olmuştu. Yeni film adından da anlaşıldığı gibi Arif ve 216 üzerine kurulacak.