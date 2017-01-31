Cem Yılmaz yeni filmini duyurdu!

G.O.R.A.'nın devam filmi niteliğindeki Arif v 216 çok yakında geliyor!

31/01/2017 02:20

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filminin müjdesini geçtiğimiz Mayıs ayında Instagram hesabından vermşti. Yeni film 2004 yılında çıkmış ve o günden beri yerli komedi sevenlerin en çok beğendiği komedi filmlerinden biri olmuştu. Yeni film adından da anlaşıldığı gibi Arif ve 216 üzerine kurulacak. 

 

 

Bu yaz bu filmi yazıyorum!

Cem Yılmaz (@cmylmz) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (17 May 2016, 04:24 PDT)

Cem Yılmaz, G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinin baş kahramanı Arif karakterini tekrar sinemaseverler ile buluşturacak. Geçtiğimiz ekim ayında Cem YılmazArif ve 216'nın hikayesini yazmaya başladığını da yine Instagram'dan duyurdu.

 

 

Gorünmeyen ekranda "Arif ve 216" hikayemin satırları.

Cem Yılmaz (@cmylmz) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (28 Eki 2016, 02:44 PDT)

Oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Özkan Uğur ve Özge Özberk'ün yer alacağı haberleri geliyor. Cem Yılmaz, Twitter hesabından filme ait bir kaç çizim de paylaştı.

 

 

Cem Yılmaz, Youtube'dan yayınladığı videosunda da film hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

    Yazar: Berk İşçimen

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