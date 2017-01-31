Cem Yılmaz yeni filmini duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filminin müjdesini geçtiğimiz Mayıs ayında Instagram hesabından vermşti. Yeni film 2004 yılında çıkmış ve o günden beri yerli komedi sevenlerin en çok beğendiği komedi filmlerinden biri olmuştu. Yeni film adından da anlaşıldığı gibi Arif ve 216 üzerine kurulacak.
Cem Yılmaz, G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinin baş kahramanı Arif karakterini tekrar sinemaseverler ile buluşturacak. Geçtiğimiz ekim ayında Cem Yılmaz, Arif ve 216'nın hikayesini yazmaya başladığını da yine Instagram'dan duyurdu.
Gorünmeyen ekranda "Arif ve 216" hikayemin satırları.
Oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Özkan Uğur ve Özge Özberk'ün yer alacağı haberleri geliyor. Cem Yılmaz, Twitter hesabından filme ait bir kaç çizim de paylaştı.
ARİF V 216 ! "Robot olduğunuz kadar insansınız da !" Unutmayın ! pic.twitter.com/V466twBJ4U— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 18 Ocak 2017
ARiF iLE 216 ! Beni heyecanlandıran müthiş bir film olma yolunda ilerliyor ! İlk çizimler ulaştı.#Arifile216 pic.twitter.com/GDPrR0Y2AL— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 5 Aralık 2016Ve dün de Arif karakterini gösteren bir paylaşımla filmin çok yaklaştığını kesin bir tarih vermeden bizlere bildirdi.
Arif v @CMYLMZ... #Arifv216 yakında sizlerle! ✌️ pic.twitter.com/HBMjeMOTcf— Arif V 216 (@ArifV216) 30 Ocak 2017
Cem Yılmaz, Youtube'dan yayınladığı videosunda da film hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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