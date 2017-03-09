Cenevre Motor Fuarı 2017'nin en iyi otomobilleri

Cenevre Otomobil Fuarı, Avrupa takvimindeki en önemli unsurlardan biridir. Bu otomobil fuarında genellikle en önemli otomobil modelleri sergilenir.

Ve 2017’de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni bir Ford Fiesta'dan yeni bir McLaren'e kadar her şeyin bulunduğu bir tampon şovdu.

Sizlere bu haberimizde, Cenevre Otomobil Fuarı 2017'de en iyi konsept otomobiller, süper otomobiller ve diğer şeylerden oluşan bir liste sunacağız. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

McLaren 720S

Yeni Süper Serisi araç, McLaren'in aero-detaylar ile daha karmaşık, duygusal bir form seti çıkaracağını gösteriyor. 710bhp'yi buluyor ve 212mph'ye kadar iniyor.